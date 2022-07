Arbeitsmarkt : Fachkräftestrategie bis 2026: Alle sollen ihren Platz finden

Mainz Eine neue Fachkräftestrategie soll bis 2026 Engpässe beseitigen. Dafür arbeitet die Landesregierung mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitsagentur zusammen. Der CDU geht das nicht weit genug.

Lebendigere Praktika für Schüler, Ausbildung in Teilzeit und Berufsberatung für Erwerbstätige: Das sind drei Punkte der neuen Fachkräftestrategie in Rheinland-Pfalz von Landesregierung, Gewerkschaften, Kammern, Arbeitgeberverbänden und der Bundesagentur für Arbeit. „Ob in der Klimatechnik oder beim Umbau einer neuen klimafreundlichen Mobilität, überall werden dringend Fachkräfte benötigt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch in Mainz. Das Ziel der für die nächsten vier Jahre bis 2026 angelegten Strategie beschrieb die SPD-Politikerin so: Alle sollten ihren Platz finden. „Denn am Ende brauchen wir alle auf dem Arbeitsmarkt.“