Extreme Sommer stellen Wasserversorger vor Herausforderungen

Mainz Der steigende Trinkwasserverbrauch in den immer häufiger werdenden Hitzesommern stellt die Wasserversorger nach Angaben der Stadtwerke Mainz vor zunehmende Herausforderungen. Viele Menschen betrachteten es als selbstverständlich, dass „Wasser einfach rund um die Uhr da ist“, sagte Mithun Basu, Kaufmännischer Geschäftsführer der Mainzer Netze GmbH, am Donnerstag.

Um die Trinkwasserversorgung in der Mainzer Region sicherzustellen, sollen in den nächsten fünf Jahren 85 Millionen Euro in die Wasserinfrastruktur investiert werden. Dabei geht es unter anderem um das Anlegen neuer Uferfiltratbrunnen, die Erneuerung von Transportleitungen und den Austausch von Pumpen.