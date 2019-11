Extreme Regenfälle: Saarbrücken besonders betroffen

Plötzlicher Starkregen überrascht Passanten auf den Straßen. F. Foto: Peter Steffen/dpa.

Berlin/Offenbach Vollgelaufene Keller und durchnässte Wände - extreme Regenfälle haben im Saarland zwischen 2002 und 2017 gut 61 Millionen Euro an Schäden verursacht. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht, waren Bewohner im Regionalverband Saarbrücken am häufigsten betroffen.

In dem untersuchten Zeitraum von 16 Jahren waren dort im Schnitt knapp 72 je 1000 Gebäude von Schäden betroffen. Die Beseitigung dieser Schäden kostete der Studie zufolge im Durchschnitt rund 4830 Euro.

Insgesamt 18 Dauerregenereignisse mit einer Dauer von mehr als zwölf Stunden zählten DWD und GDV zwischen 2002 und 2017 in Rheinland-Pfalz. 92 Mal regnete es kurz und heftig. Solche Starkregenereignisse umfassen laut Studie eine Dauer von einer bis neun Stunden.