Fußball „Extrem schlecht“: Deutliche Kritik an Rasen in Mainz

In der kommenden Woche gastieren die Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Als ein Reporter in der Interviewzone anmerkte, dass es in Heidenheim einen deutlich besseren Platz gebe, kommentierte Torwart Casteels nur: „Dann wird es wieder leichter sein, Fußball zu spielen.“