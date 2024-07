Ludwigshafen Explosion mit Folgebrand bei Chemieunternehmen BASF

Im Stammwerk des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen kam es dem Konzern zufolge zu einer Explosion und einem daraus folgenden Brand. Die Ursache werde ermittelt, teilte eine Sprecherin in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Die Werkfeuerwehr sei im Einsatz, die Umweltmesswagen seien innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs.