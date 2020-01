Explosion in Liebshausen: 73-Jähriger schwer verletzt

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Liebshausen Ein 73-Jähriger ist bei einer Explosion in einer Werkstatt in Liebshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Donnerstagabend einen Gasofen anzünden, dabei soll es zu der Explosion gekommen sein, wie die Polizei mitteilte.

