Explosion in Glasveredelungsbetrieb

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oberlahr/Straßenhaus In einem Glasveredelungsbetrieb in Oberlahr im Landkreis Altenkirchen ist es zu einer Explosion gekommen. Die genaue Ursache sei unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr habe das auch auf eine angrenzende Schreinerei übergreifende Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner laut Angaben zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile stelle der Qualm für die Menschen aber keine Gefahr mehr dar.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Sachschaden werde auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Für den Verkehr in der Nähe der Unfallstelle wurde eine Umleitung eingerichtet.