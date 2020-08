Explosion bei Brauerei: Behälter durch Dach katapultiert

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Winnweiler Bei einem Betriebsunfall ist ein Kessel in einer Brauerei in Winnweiler (Donnersbergkreis) explodiert. Der Behälter im Obergeschoss der Brauerei habe am Donnerstag vermutlich einem Überdruck nicht stand gehalten, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa