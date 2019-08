Explosion bei BASF: Arbeiter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Frankenthal Im Prozess um eine verheerenden Explosion auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF hat das Landgericht Frankenthal einen Schweißer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Er hatte im Oktober 2016 bei Arbeiten auf dem Betriebsgelände in Ludwigshafen eine Explosion verursacht, in deren Folge fünf Menschen starben und 44 Personen verletzt wurden.

Der Vorsitzende Richter Uwe Gau zeichnete in der Urteilsbegründung die tragischen Geschehnisse des 17. Oktobers 2016 im Ludwigshafener Nordhafen nach: Der Angeklagte war Mitarbeiter einer externen Firma und sollte ein entleertes Rohr zerlegen - eigentlich eine Routineaufgabe. Er setzte den Trennschleifer aber fälschlicherweise an eine Flüssiggas-Leitung. Das Butan strömte aus, entzündete sich an den Funken des Trennschleifers und setzte auch den Angeklagten in Brand.