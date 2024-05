Europawahl Expertin Römmele: Soziale Medien haben Wahlkampf verändert

Als Beispiel nannte sie den Tod von Queen Elizabeth II. 2022. „Wo hat man davon erfahren? Wahrscheinlich bei Twitter. Wie hat Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht? Soziale Medien“, sagte die Expertin von der Hertie School of Governance in Berlin. „Und als das politische Berlin 2021 noch rätselte, ob FDP und Grüne zueinander finden und dies in den Abendnachrichten so diskutiert wurde, war der Knoten in den sozialen Medien längst geplatzt: Die vier Parteivorsitzenden finden Gemeinsames - ein Selfie drückt es aus.“