Ministerpräsidentin : Expertin: Künftige Saar-Einparteienregierung einzigartig

Saarbrücken Das Saarland wird künftig das einzige Bundesland mit Alleinregierung sein. Das Regieren wird für die SPD damit leichter - die Partei muss dann aber auch für alles geradestehen, sagt eine Expertin.

Die Aussicht auf eine SPD-Alleinregierung im Saarland ist laut Politik-Professorin Dorothée de Nève in Deutschland derzeit einzigartig. „Betrachtet man die bundesweiten Trends, so sind Zweierkoalitionen und Dreierbündnisse seit Ende der 1990er Jahre weit verbreitet“, sagte die Expertin von der Justus-Liebig-Universität in Gießen der Deutschen Presse-Agentur. In keinem anderen Bundesland gebe es zurzeit eine Alleinregierung der SPD oder der CDU.