Tiere Expertentipps zur Begegnung zwischen Wildtier und Mensch

Auch der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz erwartet kein vermehrtes Auftreten von Wildschweinen in den Städten. Ob Wildtiere sich in die Städte wagten, hänge generell sehr von der Tierart ab, erklärte eine Referentin für Natur- und Artenschutz des Nabu Rheinland-Pfalz, Wiebke Pasligh. Etwa Füchse sind laut der Expertin sogenannte Kulturfolger und fühlen sich daher in Städten sehr wohl. „Die Populationsdichte ist hier auch in der Stadt zehnmal höher als auf dem Land“, so die Nabu-Referentin. Auch Biber siedeln sich ihren Angaben nach zunehmend an städtischen Ufern an. Wildschweine dagegen blieben in der Regel dort, wo sie gut Nahrung fänden, also im Wald oder auf landwirtschaftlichen Flächen.