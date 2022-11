Literatur : Experten sichern historisches Bucherbe von Klöstern

Koblenz Experten sichern ein historisches Bucherbe von zahlreichen Klöstern an Mittelrhein und Mosel. Das Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz in Koblenz übernimmt nach eigener Mitteilung vom Donnerstag die Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium in der Rhein-Mosel-Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wertvollen historischen Bände seien bislang konservatorisch unzureichend in einem Gebäude der 1960er Jahre untergebracht gewesen.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte in Mainz: „Die historische Bibliothek der Stiftung Görres-Gymnasium mit ihren rund 300 Handschriften, 500 Inkunabeln und 23.500 Druckwerken ist eine beeindruckende Sammlung europäischen Geisteslebens.“ Inkunabeln sind in der Frühzeit des Buchdrucks entstandene Werke aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Nach Angaben des LBZ in Koblenz finden sich neben den Handschriften und Inkunabeln „im Detail etwa 2000 Titel aus dem 16. Jahrhundert, dazu etwa 2300 Titel aus dem 17. Jahrhundert und etwa 5000 Titel des 18. Jahrhunderts“. Die Bücher sollen behutsam gereinigt, katalogisiert und dauerhaft in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz aufbewahrt werden. Grundlage der Übernahme durch das LBZ ist ein Kooperationsvertrag der beteiligten Partner.

© dpa-infocom, dpa:221110-99-466862/2

(dpa)