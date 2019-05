Experten: Positiver Trend am Arbeitsmarkt Rheinland-Pfalz

Auf einem transparenten Würfel ist das Logo der „Bundesagentur für Arbeit“ zu sehen. Foto: Felix Kästle/Archiv.

Saarbrücken Experten gehen für Mai am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz erneut von einer positiven Entwicklung aus. Konkrete Zahlen will die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch vorlegen.

