Experten gehen von leichtem Anstieg der Arbeitslosigkeit aus

Ein Schild verweist auf eine Filiale der Agentur für Arbeit. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Arbeitsagentur stellt an diesem Dienstag (9.55 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Dezember in Rheinland-Pfalz vor. Dabei wird mit Spannung erwartet, wie sich der wegen der Corona-Pandemie verschärfte Lockdown in diesem Monat auf die Entwicklung von Erwerbslosigkeit und Kurzarbeit ausgewirkt hat.

Experten gehen von einem leichten Anstieg aus.