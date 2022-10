Natur : Experten erwarten trotz Trockenheit vorerst gute Pilzsaison

Vallendar/Mainz Trotz der mehrmonatigen Trockenheit in diesem Jahr erwarteten Experten vorerst eine ertragreiche Pilzsaison in Rheinland-Pfalz. „Der Regen im September hat das gedreht“, sagte der Pilzsachverständige Helmut Kolar aus Vallendar bei Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Kolar sind beispielsweise Austernseitlinge in diesem Jahr besonders häufig zu finden. Die beliebten Steinpilze sehe er im Großraum Koblenz zunächst etwas seltener. Öfters zu entdecken seien vermutlich Champions, sagte der Sachverständige aus Vallendar. „Ab und zu findet man auch einen Schwefelporling. Der wächst an Holz“, fügte Kolar hinzu. Giftpilze dagegen habe er in diesem Herbst bislang seltener gesehen. „Warum weiß ich nicht. Pilze haben viele Rätsel“, sagte der Experte, der gelegentlich von Kliniken bei Verdacht auf Vergiftungen mit Pilzen angerufen wird.