Experten: Erhöhte Gefahr von Hackerangriffen in Corona-Krise

Mainz Die Gefahr von Hackerangriffen auf Computer ist nach Einschätzung von Experten in der Corona-Krise gestiegen. Gründe dafür seien das vielfach geänderte Arbeitsverhalten im Homeoffice - statt im Büro - und das gesteigerte Informationsbedürfnis der Bevölkerung, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz mit.

Darüber hinaus warnt die Bank Unternehmen in Rheinland-Pfalz davor, dass vermehrt versucht wird, mittels angeblicher Soforthilfeanträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an sensible Daten zu kommen. Zudem würden Betrüger mittels gefälschter Internetseiten versuchen, Unternehmensdaten abzugreifen. Die Betrugsseiten versprechen einen exklusiven Zugriff auf Förderprogramme, die frei zugänglich seien und gaukeln eine schnelle Auszahlung angeblicher Hilfsprämien vor.