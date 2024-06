Fachkräftemangel Experten: Ergebnisse der Kita-Studie sind „Warnsignal“

Die Zahl der Beschäftigten in der frühen Bildung und Betreuung ist in den letzten Jahren demnach enorm gestiegen. Der prozentuale Anstieg fiel dreimal höher aus als in der deutschen Gesamtwirtschaft. „Trotzdem kann der Bedarf an Fachkräften auch im Saarland nicht gedeckt werden“, sagte Thomas Otto, Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer. Allein bis zum 2025 würden im Saarland rund 1600 Erzieher und Erzieherinnen fehlen - Tendenz steigend. Ab 2026 bestehe zudem ein Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder. Es gebe also nicht genügend Fachkräftenachwuchs. Hinzu komme, dass Kita-Beschäftigte mehrheitlich in Teilzeit arbeiten.