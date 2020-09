Experten bestätigen: Luchs im Hunsrück gesichtet

Ein Luchs liegt in einem Luchsgehege. Foto: Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Sargenroth/Mainz Nun steht es fest: Im August dieses Jahres ist im Hunsrück definitiv ein Luchs gesichtet worden. Es sei der erste Nachweis eines solchen Tieres soweit nördlich in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2008, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa