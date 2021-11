Experten beginnen mit Aufarbeitung von Missbrauchsskandal

Homburg Der mutmaßliche Täter ist tot, die strafrechtlichen Ermittlungen sind eingestellt. Um den Missbrauchsskandal an der Uni-Klinik des Saarlandes dennoch aufzuarbeiten, ging nun eine Expertenkommission an den Start.

Fast zweieinhalb Jahre nach Bekanntwerden eines Skandals um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von Kindern am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) wollen Experten die Fälle aufarbeiten. Die unabhängige Kommission ging am Dienstag unter dem Vorsitz des früheren Präsidenten des Bundeskriminalamtes und heutigen Bundesvorsitzenden des Weißen Rings, Jörg Ziercke, in Homburg an den Start. Er sagte: „Wir wollen den Betroffenen die persönliche und öffentliche Anerkennung zuteil werden lassen, die sie bisher vermissen. Wiedergutmachung und Entschädigung gehören selbstverständlich dazu.“