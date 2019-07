Experten aus Bundesamt helfen Kliniken nach Cyberangriff

Bonn/Mainz Nach dem Cyberangriff auf Kliniken und andere Häuser des Deutschen Roten-Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden die Einrichtungen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unterstützt.

Fachleute seien seit vergangenen Freitag vor Ort, teilte ein BSI-Sprecher am Donnerstag in Bonn mit. Der Fall sei besonders, weil es den Angreifern gelungen sei, einen zentralen Dienstleister zu attackieren, an den eine Reihe von Häusern angeschlossen sei. Dem SWR sagte das BSI, es sei deutschlandweit bisher kein anderer Fall bekannt, bei dem ein Krankenhausverbund mit so vielen Einrichtungen betroffen gewesen sei.