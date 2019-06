Experte: Wieder mehr Honigbienen-Völker in Rheinland-Pfalz

Honigbienen fliegen auf dem Mainzer Uni-Campus zu einer Bienenbeute. Foto: Silas Stein.

Mainz Immer mehr vor allem junge Menschen entdecken die Imkerei für sich - das hat nach Ansicht eines Experten in Rheinland-Pfalz zu einer Zunahme der Honigbienen-Völker geführt. 2008 sei der Tiefpunkt gewesen, sagte Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa