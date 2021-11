Experte: SPD hat „reale Chance“ auf Wahlsieg im Saarland

Trier/Saarbrücken Die Landtagswahl im Saarland im März 2022 ist die erste nach der Bundestagswahl. Und sie wird spannend. Erstmals seit Jahrzehnten habe die SPD eine Chance, stärkste Kraft zu werden, sagt ein Experte.

Nach mehr als 20 Jahren könnte die SPD im Saarland nach Einschätzung des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun die Landtagswahl wieder gewinnen. Nach dem „furiosen Sieg“ der SPD bei der Bundestagswahl im Saarland könne man mit Blick auf die Landtagswahl am 27. März 2022 sagen, „dass die SPD durchaus eine reale Chance hat, am Ende vor der CDU zu liegen“, sagte der Experte der Deutschen Presse-Agentur. „Möglicherweise sehen wir jetzt auch im Saarland das Ende einer jahrzehntelangen Vorherrschaft der CDU.“ Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Dem deutlichen Aufwind der SPD gegenüber stehe „eine hohe Popularität“ des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU). Er habe „eine Zugkraft“ für die CDU, die die SPD nicht unterschätzen dürfe, sagte Jun. Hans gelte als jemand, „der eine politische Dynamik entfaltet, der durchaus entscheidungsfreudig ist und der stark in den sozialen Medien oder als Person den Kontakt zu den Menschen sucht“. Und: Zuletzt habe man immer „wieder gesehen, dass Landtagswahlen zu wesentlichen Teilen durch Personalfragen entschieden worden sind“.

Erstmals seit 16 Jahren war die SPD bei einer Bundestagswahl an der Saar Ende September wieder zur stärksten Kraft geworden. Man stelle fest, „dass bei Landtagswahlen auch immer der Bundestrend eine nicht unerhebliche Rolle spielt“, sagte der Professor. „Und der Bundestrend läuft im Moment überhaupt nicht für die CDU.“ Man müsse abwarten, wie sich die Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden auswirke. „Ob das der Partei Rückenwind gibt oder vielleicht weiteren Gegenwind.“

Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Hans ist seit März 2018 Regierungschef an der Saar. Er folgte auf Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die nach Berlin wechselte. Als stellvertretende Ministerpräsidentin ist Anke Rehlinger (SPD) seit Januar 2014 im Amt.

Am Ende könnte es „mehr Optionen“ für eine Regierungsbildung geben. Denn es sei auch denkbar, dass alle sechs Parteien den Einzug in den Landtag schafften. „Für die Grünen und die FDP ist das aber kein Selbstläufer.“ Die einzigen, die sich „recht sicher“ sein könnten, dass sie wieder in den Landtag kämen, seien die Linken.