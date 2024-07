Mückenplage Experte: So ein Mückenjahr habe ich noch nicht erlebt

Vor allem wegen der zahlreichen Regenfälle gibt es in diesem Jahr nach Experteneinschätzung eine ungewöhnlich starke Mückenplage. So ein Mückenjahr habe er in mehr als 35 Jahren noch nicht erlebt, sagte Dirk Reichle von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Oberrhein den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag).