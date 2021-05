Experte rechnet mit erneutem Anstieg der Corona-Zahlen

Saarbrücken Die Corona-Lage in Deutschland hat sich mittlerweile weiter entspannt. Dennoch könnten die Zahlen wieder hochgehen, meint ein Experte. Aber es werde nicht mehr so schlimm.

Trotz derzeit sinkender Corona-Zahlen sieht der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr noch keine komplette Entwarnung in der Pandemie. „Ich glaube schon, dass es noch eine Welle geben kann. Aber sie mag kleiner ausfallen. Und das Gesundheitssystem würde deutlich weniger belastet sein als in der dritten Welle“, sagte der Experte für Corona-Prognosen der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.