Experte rät unsicheren Urlaubern: Einfach mal nachfragen

Mainz Wegen der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie halten sich derzeit noch viele Menschen mit der Umsetzung ihrer Urlaubspläne zurück. Der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, ist überzeugt, dass das Gastgewerbe alles dafür tun wird, um Urlaubswilligen eine Entscheidung zugunsten eines Aufenthalts zwischen Eifel und Pfälzerwald zu erleichtern.

„Viele Tourismusbetriebe in Rheinland-Pfalz haben sich im vergangenen Jahr sehr kulant gezeigt und sind ihren Gästen mit Flexibilität bei Stornierungsfragen entgegengekommen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich empfehle Reisewilligen, einfach mal nachzufragen, wenn sie sich unsicher sind. Ich glaube, dass viele Betriebe auch in diesem Jahr entgegenkommend sein werden, einfach weil sich alle darauf freuen, wieder Gäste begrüßen zu dürfen.“

Die gesamte Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist hart von den Reisebeschränkungen und Übernachtungsverboten durch die Corona-Pandemie betroffen. „Ein Jahr wie 2020 darf sich nicht wiederholen“, sagt Zindler. Der Rückgang betreffe die Betriebe unterschiedlich hart. Vor allem die Hotellerie leide. „Das gilt gerade auch in der aktuellen Situation. Üblicherweise sind die Hotels im Herbst und Winter mit Tagungen und Geschäftsreisen recht gut gebucht. Dieses Geschäft ist jetzt ausgeblieben, was ein herber Rückschlag ist“, erklärt er. Auch die Jugendherbergen habe es hart getroffen, da deren Kerngeschäft Gruppenreisen seien, die momentan ebenfalls nicht möglich seien.