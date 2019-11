Experte: Landwirte sind heute „Manager in Stiefeln“

Eine Kuh trägt einen Sensor am Schwanz, der vor einer Geburt einen Alarm auslöst. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Angesichts des Einsatzes von digitaler Technik und künstlicher Intelligenz sind Landwirte nach Einschätzung eines Experten heutzutage „Manager in Stiefeln“. Neben der eigentlichen Feld- oder Stallarbeit falle viel Management-Tätigkeit an, sagte Wolfgang Maaß, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Dazu zählt zunehmend auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz.“

Diese sei für Prognosen etwa zum Wetter schon jetzt immens wichtig, der Trend gehe zu immer komplexeren Datenplattformen. Die USA seien schon deutlich weiter. „Europa und Deutschland hinken hinterher, wir haben hier einen hochreglementierter und hochfragmentierten, schwierigen Markt.“ Die EU verlange von Bauern enormen dokumentarischen Aufwand. Smart-Farming-Technik könne helfen, dies zu bewältigen.