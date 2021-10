Experte kritisiert Corona-Lockerungen: Falscher Zeitpunkt

Saarbrücken Die weitgehenden Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen im Saarland kommen nach Ansicht des Saarbrücker Pharmazie-Professors Thorsten Lehr zum falschen Zeitpunkt. Es sei zu erwarten, dass die Infektionszahlen im Herbst und Winter wieder steigen.

„Die Impfquote ist selbst im Saarland nicht hoch genug.“ Die neue Verordnung, die im Saarland am Freitag in Kraft trat, funktioniere die nächsten zwei Wochen. Aber: „Diese Verordnung wird den Herbst und Winter nicht überstehen“, sagte er. „Langfristig wird sie so nicht Bestand haben.“