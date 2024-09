Folgen des Klimawandels Experte: Kommunen müssen mehr in Klimaanpassung investieren

Henninger betonte, selbst wenn kein weiteres CO2 in die Atmosphäre gelange, werde man die Folgen noch lange Zeit zu spüren bekommen - aufgrund der Verweildauer der bereits in der Atmosphäre enthaltenen Treibhausgase. „Es hilft nicht, einfach den Schalter umzustellen, und alles ist wieder gut. Das braucht Zeit.“ Nötig seien etwa mehr Grün und mehr Wasser in Siedlungsräumen sowie eine Entsiegelung von Flächen und mehr Schatten. „Der Katalog an Maßnahmen ist lang und sollte immer standortabhängig angepasst werden.“