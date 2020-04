Experte: Kommende Woche Höhepunkt der Corona-Pandemie

Mehrere Krankenhausbetten stehen auf dem Flur einer Notaufnahme.

Mainz Experten zufolge ist der Höhepunkt der Corona-Pandemie absehbar. Der mit Sars-CoV-2 infizierte Rheinland-Pfälzer ist im Schnitt rund 47 Jahre alt, der Todesfall deutlich älter. Laut Hochrechnungen könnten drei Mal mehr Menschen infiziert sein als offiziell gemeldet.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, erwartet für Mitte kommender Woche die meisten Corona-Patienten in den Kliniken. „Wir haben lineare Steigerungsraten“, sagte er am Mittwoch in Mainz mit Blick auf Rheinland-Pfalz. Derzeit würden 120 an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte Menschen im Land beatmet. Die Krankenhäuser sieht er gut gerüstet. Es sei in den kommenden Wochen nicht damit zu rechnen, dass Kapazitätsgrenzen erreicht würden.

Der Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin an der Mainzer Unimedizin, Christian Werner, sagte, es gebe „viel Kraft“ im Land, um intensivmedizinisch reagieren zu können. Zur Verfügung stünden derzeit rund 950 Intensiv-Beatmungsplätze, davon seien 400 frei.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte, noch sei der Wendepunkt der Pandemie aber nicht erreicht. „Wir stehen am Scheideweg. Wenn wir jetzt die Beschränkungen weiter aushalten, haben wir die Chance, besser als andere Länder durch die Krise zu kommen.“ Trotz zuletzt sinkender Zahlen an Neuinfizierten werde sich das Leben nicht so schnell wieder komplett normalisieren.

Nach dem 19. April seien erste Lockerungen bei den Beschränkungen denkbar, sagte Dreyer. Das werde Thema bei der Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach Ostern. Möglich sei etwa, dass in einem der ersten Schritte kleinere Läden wieder öffnen dürfen - unter der Bedingung, dass dort die Regeln eingehalten werden. Noch müsse aber abgewartet werden, betonte Dreyer. „Das Virus ist ein starker Gegner.“

Dreyer sagte, sie hoffe, dass nach der Schaltkonferenz auch eine Entscheidung zum Vorgehen an den Schulen stehe. Wenn diese wieder öffneten, brauche es einen gewissen Vorlauf. Mit Blick auf mögliche baldige Lockerungen sagte die Ministerpräsidentin: „Man muss sich schon klarmachen als Bürger und Bürgerin, dass das nicht bedeutet, dass das Leben wieder ganz normal sein wird, sondern es wirklich einzelne, kleinere Stufen geben wird.“ Damit werde auch versucht, das wirtschaftliche Leben wieder etwas offener zu ermöglichen. Mit jeder Lockerungsmaßnahme stiegen aber auch die Anforderungen an das Thema Hygiene. „Es wird nicht so schnell wieder möglich sein, zu Großveranstaltungen zu kommen“, sagte Dreyer.