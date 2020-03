Experte: KI hilft bei Früherkennung von Epidemien

Kaiserslautern Händeringend forschen Experten nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Künftig könnte eine Epidemie zeitnaher erkannt werden, meinen Wissenschaftler - mit genügend Daten und einem Algorithmus.

Künstliche Intelligenz (KI) kann nach Einschätzung eines Experten helfen, den Ausbruch von Epidemien künftig früher zu erkennen und effektiver zu bekämpfen. Das gelte insbesondere in Verbindung mit den entsprechenden Daten, sagte Paul Lukowicz vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Behandlung von Krankheiten kann die künstliche Intelligenz vor allem die Diagnostik unterstützen. So könnte ein darauf trainierter Algorithmus zum Beispiel auf einer Aufnahme der Lunge schneller als ein Radiologe feststellen, ob ein Mensch an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 oder der Grippe erkrankt ist, sagte der Experte am DFKI. „Das System kann subtile Merkmale erkennen, die dem menschlichen Beobachter entgehen.“ Grundsätzlich könne künstliche Intelligenz aus großen Datenmengen schlicht schneller ein Muster erkennen, sagte Lukowicz. „Wenn wir genügend Muster haben, ist das ein unglaublich nützliches Werkzeug.“ Das Problem sei oft nicht die Algorithmik, sondern eine nicht ausreichende Menge an Daten, meinte der Wissenschaftliche Direktor.