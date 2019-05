Experte Jun: Kommunalwahlen als „Warnschuss für die SPD“

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun, aufgenommmenin seinem Büro an der Universität Trier. Foto: Birgit Reichert/Archiv.

Mainz/Trier Der Ausgang der Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun ein „Warnschuss für die SPD“. Bis zur Landtagswahl 2021 sei aber noch sehr viel Zeit, sagte der Forscher von der Universität Trier in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die SPD müsse nun sehen, wie sie mit dem Ergebnis umgehe, aber der „Personalfaktor“ werde bei der Landtagswahl sicherlich eine viel stärkere Rolle spielen als bei den Kommunalwahlen.

„Der Ministerpräsident hat in Rheinland-Pfalz immer zugunsten der SPD gewirkt“, sagte Jun mit Blick auf die Landtagswahlen. Bei der Kommunalwahl sei dieser Faktor dagegen nicht wirksam geworden. „Die SPD war nie eine starke Kommunalwahl-Partei in Rheinland-Pfalz. Sie lag bisher immer deutlich hinter der CDU.“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe zumindest bei der letzten Landtagswahl 2016 zudem stark in das grüne Wählerklientel hinein wirken können. Der Zuwachs der Grünen bei den Kommunalwahlen habe keine großen Auswirkungen auf die Ampel-Regierung im Land, sagte Jun. Die Grünen seien ja im Landtag nach wie vor nicht allzustark vertreten. „Das ist eher eine Ansage an die FDP.“ Er sehe nicht, dass der Einfluss der Grünen jetzt im Kabinett gewaltig wachse.