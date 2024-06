Regierung Experte: Guter Zeitpunkt für Dreyer-Rückzug

Auf das, was Dreyer künftig machen werde, dürfe man gespannt sein, sagte Jun. „Man muss sehen, was für Aufgaben auf sie warten.“ Sie sei nicht im Landtag vertreten, da sie ihr Mandat nach der Landtagswahl 2021 erneut an den Trierer Sven Teuber abgegeben hatte. „Sie ist sicherlich keine, die die Hände in den Schoß legen wird“, sagte der Professor an der Universität Trier über Dreyer, die in Trier wohnt.