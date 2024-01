Software Experte für Augenmaß bei der Regulierung von KI

„Ich persönlich habe weniger Angst vor den Stärken von KI als vor ihren aktuell noch existierenden Schwächen“, sagte Liggesmeyer. „Es ist nicht so, dass uns das in absehbarer Zeit über den Kopf wächst und wir alle zu Sklaven von KI-Systemen werden. Das ist Quatsch.“ Die Regulierung auf europäischer Ebene sieht er als ersten Ansatz. „Es könnte sein, dass man das in ein paar Jahren nochmal überdenken muss, was da heute geregelt wird. Es ist so ein bisschen wie das Stochern im Nebel. Ganz so viel weiß man im Moment über die Technik nicht.“