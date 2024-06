Extremismus Experte fordert demokratische Kampagne im Internet

Der Extremismusforscher, Autor und Psychologe Ahmad Mansour fordert angesichts der Zunahme antisemitischer Straftaten eine demokratische Gegenkampagne im Internet. Propaganda, Hasskommentare, Bilder und Videos, bei denen es um Antisemitismus, Hass auf Israel und die Verharmlosung des Islamismus gehe, seien in einer riesigen Kampagne in großen Mengen im Internet zu finden, sagte Mansour am Dienstag in Mainz bei einer Fachtagung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zu Entwicklungen, Gefahren und Herausforderungen des Antisemitismus. Der Präsident des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts, Mario Germano, sagte, die Hasskriminalität im Internet - auch über große Plattformen wie X und Tiktok - bereiteten ihm große Sorgen.