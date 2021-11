Experte empfiehlt: Impflücken im Saarland analysieren

Saarbrücken An der saarländischen Regierungsspitze ist man sich uneins, ob es eine gesetzliche Impfpflicht geben sollte. Klar ist für Politiker wie Experten, dass die Impfquote weiter erhöht werden muss. Auch mit neuen Methoden.

Der Virologe Jürgen Rissland von der Universität des Saarlandes fordert ein gezielteres Vorgehen, damit sich noch mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. „Ich glaube, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um unsere Impfquote nach oben zu bringen“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. Die Meinung von Ministerpräsident Tobias Hans und Gesundheitsministerin Monika Bachmann (beide CDU), die zuvor eine gesetzliche Impfpflicht abgelehnt hatten, trage er „voll und ganz mit“. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sprach sich am Dienstag indes für eine Impfpflicht aus. Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Linken, bezeichnete dies als „verantwortungslos“.