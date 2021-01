Experte: Corona könnte zu Mobilisierung bei Wahl führen

Mainz Es ist das Thema, das alle bewegt: Corona. Und bei dem viel von der Politik im Land bestimmt wird. Ein Experte geht davon aus, dass daher auch die Landtagswahl für viele interessanter wird.

Die Corona-Pandemie könnte nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Kai Arzheimer bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu einer hohen Wahlbeteiligung führen. „Ich denke, es gibt eine Mobilisierung. Vielleicht zieht es auch ein paar frühere Nichtwähler an die Urne“, sagte der Professor der Universität Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund dafür: In der Corona-Krise sei die Landespolitik „vielleicht ein bisschen interessanter als bei anderen Wahlen“. Denn bei der Wahl des neuen Landtags am 14. März sei es fast genau ein Jahr her, dass die Pandemie begonnen habe - mit viel Diskussionen rund um Lockdowns und Lockerungen.