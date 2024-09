Landesparteitag Experte: CDU hat nur mit Geschlossenheit Chance auf Wahlsieg

Beim CDU-Landesparteitag am (heutigen) Samstag in Frankenthal soll Schnieder zum Vorsitzenden gewählt und zum Spitzenkandidaten nominiert werden. Der 49-Jährige aus Birresborn (Vulkaneifel) hat keinen Gegenkandidaten. Die CDU sitzt seit 1991 auf den Oppositionsbänken des Landtags in Mainz.