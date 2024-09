Sahra Wagenknecht Experte: BSW hat Chancen auf Einzug in Landtag

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Uwe Jun „recht gute Chancen“, in den nächsten Landtag in Rheinland-Pfalz einzuziehen. „Das Wählerpotenzial ist vorhanden. Die Partei von Frau Sahra Wagenknecht könnte zu einer ernsthaften Mitbewerberin im Parteienwettbewerb werden“, sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur in Trier. An diesem Sonntag gründet das BSW in Kaiserslautern seinen Landesverband in Rheinland-Pfalz.