Experte Arzheimer: SPD muss sich in GroKo profilieren

Mainz Die SPD muss nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Kai Arzheimer in der großen Koalition in Berlin Profil gewinnen. „Jetzt die Vorsitzende zu wechseln, wird nicht den großen Umschwung bringen“, sagte der Experte von der Universität Mainz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die CDU in Rheinland-Pfalz müsse sich mit Blick auf die Landtagswahl im Jahr 2021 auf Jamaika einstellen - also eine Koalition mit Grünen und FDP. Das gute Abschneiden der Grünen bei den Europa- und Kommunalwahlen sei sowohl auf die Themen der Partei als auch auf eine gewisse Stimmung zurückzuführen, erklärte der Politikwissenschaftler.

Das Abschneiden der SPD sei zu einem großen Teil strukturell bedingt, sagte Arzheimer. „Die SPD wird - wie andere sozialdemokratische Parteien in Europa auch - aufgerieben zwischen Grünen - also linkslibertären Parteien - auf der einen Seite, Rechtspopulisten auf der anderen Seite und Mitte-Rechts-Parteien auf der dritten Seite.“ Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz seien SPD und CDU aber noch relativ stabil geblieben. „Man sieht hier vielleicht noch so einen Rest alte Bundesrepublik, auch wenn die Modernisierungstendenzen ganz klar sind.“