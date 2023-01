Bildung : Experimentierkoffer zur Klimakrise für Schulen

Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Einen Koffer voller Experimente zum Klimawandel gibt es künftig an 270 weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz - das ist mehr als jede zweite. „Klimaschutz beginnt im Klassenzimmer“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bei der Übergabe eines der Koffer am Montag in Mainz.

Schüler und Schülerinnen sollten frühzeitig die Ursachen verstehen und ihr künftiges Handeln daran ausrichten. Den anderen Schulen werde das Ministerium Angebote machen, die Klimakoffer auch einsetzen zu können.

Die Kosten für die Koffer bezifferte Hubig auf rund 600.000 Euro. Das Konzept wurde an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität entwickelt.

Jede der Schulen bekomme fünf Koffersets und eine Wärmebildkamera, mit der beispielsweise Wärmestrahlung auf Objekten sichtbar gemacht werden könne. Das Konzept könne fächerübergreifend eingesetzt werden, und beispielsweise Sprachförderung und Umsetzung in der Schulgemeinschaft mit einbeziehen.

© dpa-infocom, dpa:230123-99-326318/2

(dpa)