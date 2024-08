Abgang Ex-Partei- und Fraktionschef Frisch kehrt AfD den Rücken

Der frühere rheinland-pfälzische AfD-Landes- und Fraktionschef Michael Frisch tritt aus der Partei aus. Sein Abgeordnetenmandat im Landtag will er aber behalten. „Alle Bemühungen, in der Landespartei Veränderungen herbeizuführen, sind gescheitert“, begründete Frisch in Mainz seine Entscheidung. „Stattdessen haben sich die von mir beklagten Entwicklungen weiter fortgesetzt und verfestigt. Die AfD Rheinland-Pfalz ist zu einer Kaderpartei geworden, in der einige wenige Personen das Sagen haben.“