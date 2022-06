Prozess : Ex-Minister zahlt 40.000 Euro bei Vergleich

Ingolf Deubel (SPD), Ex-Finanzminister von Rheinland-Pfalz, steht vor Beginn einer seiner Prozesse in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Koblenz Der Architekt der gescheiterten Privatfinanzierung am Nürburgring kann seine persönlichen Zahlungspflichten verringern.

Im Streit um ein Darlehen haben sich das Land Rheinland-Pfalz und der frühere Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) auf eine Zahlung Deubels von 40.000 Euro geeinigt. Der 72-Jährige muss diese Teilsumme des Kredits in drei Raten plus Zinsen zurückzahlen, wie die Staatskanzlei in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mitteilte. Deubel hatte sich gegen die gesamte Rückzahlung des Darlehens vor dem Verwaltungsgericht Koblenz gewehrt - es kam zu einem außergerichtlichen Vergleich. Das Verwaltungsgericht stellte daher das Verfahren ohne Urteil ein.