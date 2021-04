Ex-Minister Deubel muss Teil seiner Haftkosten zahlen

Mainz Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu einer Haftstrafe verurteilte rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel muss einen Teil seiner Gefängniskosten zahlen. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach beim rheinhessischen Wöllstein verlangt dieses Geld gemäß dem Landesjustizvollzugsgesetz.

Das teilte die Staatskanzlei in Mainz nach Angaben vom Freitag auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert (CDU) mit.

Voraussetzung sind regelmäßige Einkünfte oder ein freies Beschäftigungsverhältnis. Der einst in die Nürburgring-Affäre verstrickte 70-jährige Deubel (SPD) bezieht eine Beamtenpension von monatlich etwa 6700 Euro. Laut der JVA Rohrbach können sich Haftkostenbeiträge von Strafgefangenen je nach Bettenzahl in Hafträumen und Umfang der Verpflegung auf rund 60 bis etwa 460 Euro pro Monat belaufen. Grundlage seien allgemeine, für alle gleiche Kostensätze. Zu Deubels exaktem Haftkostenbeitrag äußerte sich die JVA nicht. Dieser befindet sich im offenen Vollzug. Sein Anwalt Rüdiger Weidhaas bekräftigte am Freitag, der ehemalige Minister wolle nicht besser oder schlechter als seine Mithäftlinge behandelt werden.