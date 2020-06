Ex-Geheimdienst-Mann in Syrien-Staatsfolter-Prozess erwartet

Koblenz Im weltweit ersten Strafprozess wegen mutmaßlicher Staatsfolter in Syrien wird heute in Koblenz laut einem Anwalt erstmals ein Ex-Mitarbeiter des Allgemeinen Geheimdienstes dieses Landes als Zeuge erwartet.

Der Hauptangeklagte Anwar R. (57) und Eyad A. (44) waren nach ihrer Flucht in Deutschland von mutmaßlichen Opfern erkannt und 2019 in Berlin und Zweibrücken festgenommen worden. Die Anklage wirft Anwar R. Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 vor. Sie legt dem einstigen Oberst 58-fachen Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung in Syrien zur Last. Eyad A. ist wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 angeklagt. Dem in Zweibrücken festgenommenen 44-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens 30 Demonstranten in ein Foltergefängnis gebracht zu haben - im Wissen um ihr dortiges Schicksal. Anwar R. hat in dem Prozess die Vorwürfe zunächst abgestritten und Eyad A. vorerst geschwiegen.