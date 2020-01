Fußball-Legende : Ex-Fußball-Nationalspieler Herbert Binkert gestorben

Herbert Binkert vom 1. FC Saarbrücken in Aktion während des Endspiels um die Deutsche Fußballmeisterschaft gegen den VfB Stuttgart am 22.06.1952 im Südwest-Stadion in Ludwigshafen.

Saarbrücken Die saarländische Fußball-Legende starb im Alter von 96 Jahren. Binkert spielte für den FV Saarbrücken und später für den 1. FCS.

Der Fußball im Saarland trauert um Herbert Binkert. Der frühere saarländische Nationalspieler ist am Samstag im Alter von 96 gestorben, wie der SFV am Wochenende mit Verweis auf die Familie Binkerts mitteilte. Der in Karlsruhe geborene Stürmer stand 1943 und 1952 mit dem FV Saarbrücken beziehungsweise mit dem 1. FC Saarbrücken in den Endspielen um die deutsche Meisterschaft, die gegen den Dresdner SC und den VfB Stuttgart verloren gingen.