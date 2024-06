2. Bundesliga Ex-Bundesligaprofi Frantz übernimmt Job in Elversberg

Der ehemalige Bundesligaprofi Mike Frantz arbeitet künftig für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Der 37-Jährige übernimmt zur kommenden Saison den Posten „Leiter Entwicklung“, teilten die Saarländer am Donnerstag mit. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören demnach die Identifizierung von Entwicklungspotenzialen in allen Bereichen in Lizenzmannschaft und Übergangsbereich sowie die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zu deren Ausschöpfung.