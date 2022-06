Landtag : Ex-Bürgermeisterin: Ausmaß der Katastrophe nicht vorstellbar

Mainz Als Krisenmanagerin im Ahrtal wurde Cornelia Weigand nach der Flut bekannt. Vor dem Untersuchungsausschuss spricht sie jetzt über die Katastrophe. Landrat Pföhler hatte die damalige Bürgermeisterin in den dramatischen Stunden zunächst nicht persönlich am Telefon.

Das Ausmaß der verheerenden Flutwelle an der Ahr ist nach Worten der früheren Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr trotz aller vorab erfolgten Warnungen nicht vorstellbar gewesen. „Die Geschwindigkeit und Dramatik ist außerhalb der Fantasie - es sei denn, man mag schlechte Hollywood-Schinken“, sagte Cornelia Weigand am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags zur Flutkatastrophe vom vergangenen Juli. Kritisch bewertete sie den Umgang mit dem für den Katastrophenschutz zuständigen Landratsamt in den ersten Stunden der Flutwelle.