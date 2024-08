Naturphänomen „Ewiges Eis“ bringt kühlenden Luftstrom aus dem Berg

Neben dem „Ewigen Eis“ gibt es in Hessen noch eine ganze Reihe Orte, die in der Sommerhitze ihren Besucherinnen und Besuchern eine angenehme Abkühlung bieten. So ist es in der „Teufelshöhle“ in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) ganzjährig zwischen 7 und 11 Grad kühl. Frische acht Grad herrschen ganzjährig auch in der „Grube Christine“ im nordhessischen Willingen.