Evangelischer Präses: Die Schwächsten nicht vergessen

Düsseldorf Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat dazu aufgerufen, sich gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise für die Schwächsten einzusetzen. Sie würden von der Pandemie besonders getroffen, sagte er am Montag bei der Synode der Landeskirche in Düsseldorf.

So fehlten in ärmeren Ländern vielen Menschen wichtige Einnahmen, da Handelswege und Touristenströme unterbrochen worden seien. „Die Corona-Krise wird viele Menschen in den wirtschaftlich schwachen Ländern in weitere Armut stürzen“, sagte Rekowski.